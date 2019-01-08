ليبيا – فى آخر فصل من فصول الأزمة المستعرة بينهم. أكد رئيس هيئة الرقابة الادارية نصر حسن اليوم الثلاثاء في خطاب موجه لرئيس الرئاسي فائز السراج بأنه تراجع عن استقالته التى قدمها المدة الماضية بسبب الانقسام السياسي الذي أرهق مفاصل الدولة .

وفي خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه ، أعرب حسن عن إستغرابه من قرار رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بشأن تعيين سليمان الشنطي بمنصب رئيس هيئة الرقابة والذي عممه السراج على الجهات التابعة للحكومة .

واعتبر رئيس هيئة الرقابة بأن تعميم السراج لهذا القرار الذي قال بأنه مخالف للاتفاق السياسي كان من شأنه منع الهيئة عن اداء المهام الموكلة اليها وإرباك عمل الدولة والإضرار بمصالحها.

وأكد على أن الاتفاق السياسي قد خص المناصب القيادية في الدولة بأحكام خاصة ، حيث اشترطت المادة (15 /2) من الاتفاق على انه يتطلب لتعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وشدد على أن ما صدر عن المشري يعد سابقة خطيرة ومخالفة للاتفاق السياسي المضمن بالاعلان الدستوري وتعديلاته وتدخلاً في أعمال هيئة الرقابة الإدارية .

وطالب حسن في ختام خطابه السراج بسحب كتاب مدير مكتبه الذي عممه على وزارات الوفاق واعتبار ما ورد فيه كانه لم يكن والتعميم على كافة الجهات التابعة للحكومة بذلك .