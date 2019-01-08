الولايات المتحدة – لقد إتخذت شركة أبل بعض القرارات المثيرة للإهتمام في العامين الماضيين. لقد تخلصت من مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في هواتف iPhone، كما قامت بالتخلص من منفذ Lightning في لوحيات iPad Pro 2018 وإستبداله بمنفذ USB Type-C. ومع ذلك، يبدو أن هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستشهد على الأقل عودة واحدة من هذه الميزات.

ووفقا للمحلل Jean Baptiste Su من مؤسسة Atherton Research المتخصصة في بحوث السوق، فهو يعتقد بأنه في العام الحالي، يمكن أن نشهد عودة مستشعر بصمات الأصابع Touch ID إلى هواتف iPhone، فضلا عن إستبدال منفذ Lightning في هذه الهواتف بمنفذ USB Type-C، وإستخدام قطع أصغر على مستوى الشاشة. هذه تنبؤات مثيرة للاهتمام، على الرغم من أن البعض أشاروا إلى أنها تبدو غير محتملة وأنها مجرد قائمة أمنيات.

سبق لشركة آبل أن ذكرت بأنها خططت لإستخدام Face ID مع iPhone X وأن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID لم يكن أبدًا خيارًا. وبالتالي عودة الشركة لإستخدام مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في هواتف الآيفون سيكون بمثابة دليل على أن خاصية Face ID كانت قرارًا خاطئًا، على الرغم من أنه من الممكن أن يؤدي إستخدام Touch ID من جديد إلى خفض تكاليف إنتاج هواتف آبل.

أما بالنسبة لمنفذ USB Type-C، فنحن نفترض بأنها مسألة وقت فقط نظرًا لأن شركة آبل قامت فعلاً بتضمين هذا المنفذ في لوحيات iPad Pro 2018، مما أسعد الكثير من المستخدمين الذين وجدوا أنه ملائم أكثر لإستخدام ملحقات أكثر مع لوحيات iPad Pro 2018 الخاصة بهم. على أي حال، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، وخصوصا إذا علمنا أن شركة آبل لن تقوم بإطلاق الجيل الجديد من هواتف iPhone حتى النصف الثاني من هذا العام.