ليبيا – تمكن أعضاء جمارك بنينا الدولي أمس الإثنين من ضبط 8.5 كيلو جرام من الذهب موزعة في حقيبتين قادمتين من رحلة إسطنبول التركية.

جمارك بنينا أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية ضبط الذهب جاءت عقب ورود معلومات من التحريات خاصة تفيد بوجود راكب بحوزته حقيبتين من الذهب ومجموعة من الخمور.

يشار إلى أنه جمارك مصراتة قد ضبطت أكثر من 20 ألف مسدس يوم امس الاثنين قادمة من تركيا بعد شحنة الاسلحة التى وصلت إلى ميناء الخمس وهذه الاحداث تثير عديد الاسئلة كيف تسمح تركيا عبر موانئها ومطاراتها أن تسرك كل هذه البضائع والاسلحة إلى ليبيا بدون علم سلطاتها؟!.