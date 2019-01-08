فلسطين – شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية واعتقل 15 فلسطينيا بينهم منفذ عملية “جفعات أساف” عاصم البرغوثي.

وحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن البرغوثي اعتقل داخل منزل في قرية أبو شخيدم، وكان وفقا لبيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” يخطط لتنفيذ المزيد من عمليات إطلاق النار في الضفة، حيث تم العثور على أسلحة وذخيرة ومعدات للرؤية الليلية لديه، كما أكد الجيش الإسرائيلي أن البرغوثي كان شريكا في عملية “جفعات أساف” مع شقيقه صلاح الذي قتل خلال مطاردة الجنود الإسرائيليين له.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو عبر حسابه “تويتر” بجهود الشاباك واعتقال منفذ عملية “جفعات أساف” حسب زعمه.

وفي رام الله، اعتقل الجيش الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامه مناطق متفرقة من المحافظة بينهم 5 في قرية أبو شخيدم.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار وداهمت عدة منازل ومدرسة السماقة الجديدة، واعتقلت ثلاثة شبان.

أما في شمال الضفة الغربية، فاقتحموا بلدة عرابة جنوب غرب جنين ومدينة نابلس وداهموا عدة مناطق بينها قرية عراق بورين جنوب نابلس، إضافة إلى مدينة قلقيلية، واعتقلوا عددا من سكانها.

المصدر: وكالات