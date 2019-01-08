الصين – التونا، مكوِّن رئيس في الرجيم الصحي المُتبع لـ خسارة الوزن.

هذا اللحم المعلَّب الخفيف يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والبروتينات، ويقلُّ في سعراته الحرارية، كما يسهل تناوله في “الساندويش” أو في طبق السلطة…

التونا المعلَّبة المحفوظة بالماء، صنف من اللحوم الخفيفة، إذ يحتوي 90 غرامًا منه على 105 سعرات حرارية و21 غرامًا من البروتين، في مقابل 165 إلى 225 سعرة حرارية للكمِّ نفس من اللحم الأحمر أو الدجاج.

وتمنح التونا متناولها النسبة عينها من البروتين، الذي تمنحه إيَّاه اللحوم الأخرى، ولكن بسعرات حرارية أقل.

وبالمقابل، تحتوي التونا المعلَّبة في الزيت سعرات حرارية ودهونًا أكثر.

ولذا، يُفضَّل اختيار التونا المعلَّبة بالماء، مع التحكُّم بالكمِّ المتناول منها.

علمًا أن 360 غرامًا من التونا تزخر بــ420 سعرة حرارية، عدا عن الإضافات عليها، من زيت أو مايونيز (ملعقة كبيرة من المايونيز تحتوي على 100 سعرة حرارية).

تُشعر التونا متناولها بالشبع لوقت طويل، وذلك بعدد أقل من السعرات الحرارية عمومًا.

وكانت دراسات أثبتت أن الأفراد الذين تناولوا 30% من غذائهم من البروتين، استهلكوا 440 سعرة أقل خلال اليوم، وخسروا 5 كيلوجرامات خلال 12 أسبوعًا، مقارنة بالأفراد الذين تناولوا 15% من البروتين في غذائهم.

يُنصح بتقسيم الوجبة وقف الآتي:

• ربع الوجبة من البروتين.

• ربع الوجبة من الحبوب الكاملة.

• نصف الوجبة من الفواكه والخضراوات.

ولا بدَّ من المواظبة على ممارسة التمرينات الرياضية، ما بين 150 دقيقة و300 منها، خلال الأسبوع.

ويُفضَّل تناول التونا بعد الفراغ من الرياضة، وذلك لاستعادة كم العضل المفقود أثناء التمرينات.