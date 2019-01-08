ليبيا – أعلن رئيس رابطة أسر الشهداء والمفقودين والمعتقلين والمتضررين بتاورغاء محمد رضوان ، اليوم الثلاثاء ، عن تعرضه لهجوم وصفه بغير مبرر من قبل مكتب وزير التعليم بحكومة الوفاق .

وفى تصريح لـ المرصد ، قال رضوان إن هذا الإعتداء جرى على خلفية مداخلة قام بها خلال مقابلة سابقة لبرنامج أكثر مع الوزير عثمان عبدالجليل على قناة ليبيا روحها الوطن طالب فيهابوضع حل للمشاكل التي يواجهها أبناء تاورغاء الذين كانوا يدرسون ويعملون بقطاع تعليم مصراتة سابقاً .

وقال رضوان أن الوزير عثمان عبدالجليل إستقبل مداخلته حينها فى الحلقة التي جمعتهما بكل رحابة صدر وتعهد على الهواء بحل المشاكل التي ذكرها في غضون أيام فقط .

وأضاف : ” المفاجئ و الداعي للستغراب أنه حينما توجهت لمقر الوزارة بطرابلس للتواصل معها بالخصوص قوبلت بهجوم لفظي وإستنكار من قبل موظفة تدعى فتحية بمكتب وزير التعليم كانت معترضة على إجراء مداخلتي الهاتفية في الحلقة و توجيه الكلام للوزير على الهواء ” .

وأكد رضوان بأن هذه الموظفة رفضت إستلام المراسلات التي كان يحملها معه وينوي توجيهها للوزير عثمان عبدالجليل وذلك بحجة أن عليه تسليمها لمكتب خدمات تعليم تاورغاء وبأن هذا المكتب هو المخول بإحالتها للوزارة ، وذلك على حد قوله.

وإعتبر رئيس الرابطة التاورغية هذه المعاملة طريقة إقصائية من قبل تلك الموظفة والمنصب الذي تشغله كما أعلنت الرابطة عن إستنكارها لهذا الهجوم الذي وصفته بغير المبرر والمستغرب .

وقالت الرابطة أن الهدف وراء ماحصل لرئيسها هو عدم إثارة ملفات حقوق الإنسان وجبر المتضررين من أبناء تاورغاء الذين يعانون منذ سنوات وكذلك لحرية التعبير التي هي حق قادة مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك بحسب بيان أصدرته حول الواقعة .

المرصد – متابعات