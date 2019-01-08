الولايات المتحدة – معظم الناس يعرفون أن السلوكيات والعادات الصحية مفيدة للصحة عامة، وصحة القلب بشكل خاص، لذا من الضرورى إجراء تغييرات فى نمط الحياة للحفاظ على صحتك وصحة قلبك، وفى هذا التقرير جمعنا أبرز العادات اليومية التى يمكنك عملها للحفاظ على صحة قلبك، بحسب موقع “cleveland clinic”.

عادات يومية يمكنك عملها للحفاظ على صحة قلبك

ممارسة النشاط البدنى

مارس نشاطا بدنيا بسيطا من خلال تمارين معتدلة وخفيفة، كجزء روتينى من يومك، وقالت الدكتورة كريستين جيليس، طبيبة القلب، إنه يجب ممارسة 10 دقائق على الأقل يومياً من النشاط البدنى وتمارين معتدلة، بحيث تكون روتيناً يومياً، ومن أمثلة هذه التمارين المشى أو اليوجا، أو صعود السلم.

وتشمل الطرق الأخرى لزيادة نشاطك البدني كل يوم ما يلي:

– صعود السلم بدلا من المصعد الكهربائى.

– النهوض من الكرسى الذى تجلس عليه كل ساعة فى العمل وأخذ استراحة قصيرة.

– القيام بتمارين أثناء مشاهدة التلفزيون.

وأضافت الدكتورة جيليس أنه بالإضافة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من التمارين المنتظمة، فإن العادات الجيدة الأخرى التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب تشمل:

– تناول نظام غذائي صحي يشمل: (زيادة الخضروات والفواكه والحد من الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والملح والسكريات المصنعة.)

– الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخناً والابتعاد عن دخان السجائر إذا كنت لست مدخناً.

وأشارت إلى أنه من الضرورى الوقاية من أمراض مثل البدانة وارتفاع ضغط الدم والسكري باتباع العادات السابقة، وهذه طريقة أكثر فاعلية لتجنب الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت أن الوقت لم يفت بعد لاتباع هذه العادات الصحية للحفاظ على صحتك وصحة قلبك، لأنك ستجد النتيجة الإيجابية لهذه العادات أمامك فى فترة قصيرة.