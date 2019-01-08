الولايات المتحدة – أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية تحديثا جديدا سيحدث تغييرات كبرى في واحد من أهم تطبيقاتها.

وأشار موقع “بي جي آر” التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد الذي سيشهده تطبيق “غوغل مابس” على هواتف “أندرويد”، سيمكن مستخدميه من تنفيذ مهام جديدة غير مسبوقة.

وسيسمح تحديث “غوغل مابس” للمستخدمين من إمكانية التواصل مباشرة عن طريق الخرائط مع المؤسسات والمطاعم والمقاهي والأماكن التي سيذهبون إليها، سواء عن طريق الرسائل أو الدردشة.

وبمجرد أن يفتح مستخدم “غوغل مابس” الخرائط، للذهاب إلى مكان معين، سيظهر بجانب المكان أيقونة “رسائل”، ليمكن المستخدم التواصل مباشرة مع تلك الأماكن والمؤسسات.

ويمكن تفعيل تلك الخاصية عن طريق الانتقال إلى قائمة “الإعدادات”، والذهاب إلى تطبيق خرائط غوغل، وتفعيل خاصية الرسائل.