مصر – خلال استضافتها في برنامج “تخاريف”، وقعت الفنانة فيفي عبده في موقف عفوي مضحك بعدما أخبرتها الإعلامية وفاء الكيلاني عن نهاية إحدى الفقرات.

وحين قالت الكيلاني بأن فيفي تعادلت مع ساعة الرمل، لم تفهم كلامها وما تقصده النجمة المصرية، وراحت تسألها عن معنى جملتها، وعن أي ساعة تتكلم وأين توجد تلك الساعة؟ وماذا تقصد بكلامها، ووسط ضياع فيفي، دخلت الكيلاني في نوبة هستيرية من الضحك بعدما فشلت في أن تجعلها تفهم المقصود.

انتشر المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت بسببه الاعلامية المصرية للكثير من الانتقادات لأنها وضعت فيفي بهذا الموقف المحرج بعدم اخبارها عن أصول الفقرة وشروطها، إضافة الى ضحكها الهستيري الذي زاد من انتقادها.