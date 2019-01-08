قالن: ناقشنا الانسحاب الأمريكي من سوريا خلال “120 يوما”

قالن: ناقشنا الانسحاب الأمريكي من سوريا خلال “120 يوما”

تركيا – أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنهم ناقشوا مع الوفد الأمريكي برئاسة جون بولتون في أنقرة، تفاصيل الانسحاب الأمريكي من سوريا في غضون “120 يوما”، وفقا لما ذكره الوفد.

كما أكد قالن ضرورة تطبيق خريطة الطريق حول منبج شمالي سوريا (بين أنقرة وواشنطن) كما هو متفق عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، عقب لقائه الوفد الأمريكي.

وأوضح قالن “ناقشنا مع بولتون تفاصيل عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا”.

وبخصوص جدول الانسحاب الأمريكي من سوريا أشار قالن: “الأمريكيون أبلغونا بأن الانسحاب سيتم خلال 60 ـ 100 يوم، والآن يقولون نحتاج إلى 120 يوما، وتركيا لا تعتبر هذا تأخيرا كبيرا”.

وتابع: “أنقرة ترحب بقرار ترامب الانسحاب من سوريا، وخلال اجتماعنا مع الوفد الأمريكي ناقشنا كيفية الانسحاب، والهيكلية التي سيخلفها، ومصير الأسلحة الثقيلة التي وزعتها أمريكا وقواعدها العسكرية ومراكزها اللوجستية في سوريا”.

وأردف قائلا: “الأمريكيون أخبرونا أنهم يبحثون مسألة الأسلحة التي بحوزة “ي ب ك”، ومصير 16 قاعدة عسكرية (أمريكية) في سوريا.

وأكد متحدث الرئاسة التركية: “لا تباطؤ في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي”.

وزاد: “انتقلنا الآن إلى مرحلة ما بعد الدوريات المشتركة، يجب انسحاب عناصر “ي ب ك” من منبج بشكل كامل، وتسليمها إلى العناصر المحلية”.

وأكد “سنواصل جهودنا المتعلقة بمرحلة الانتقال السياسي في سوريا”.

وبخصوص عدم إجراء لقاء بين الرئيس التركي وبولتون أوضح قالن: “الرئيس أردوغان لم يعد بلقاء جون بولتون”.

وبيّن أن تصريحات بولتون في إسرائيل المتعلقة بأكراد سوريا، أدت إلى ردة فعل في تركيا.

وكشف قالن عن تسليمه ملفين إلى بولتون، أحدهما متعلق بجرائم تنظيم “ي ب ك” الإرهابي.

وأكد أن تركيا ستواصل تنفيذ ما يقع على عاتقها من أجل حماية المدنيين في سوريا، بمن فيهم الأكراد.

وشدد بالقول “الزعم بأن تركيا ستقتل الأكراد حال دخولها (شرق الفرات) وأنهم سيتضررون، ليس سوى دعاية تطلقها منظمة بي كا كا”.

وبشأن العملية العسكرية التركية المرتقبة في شرق الفرات أوضح قالن: “سنقوم بالتنسيق مع الجميع، إلا إننا لن نأخذ إذنا من أحد”.

وأضاف: “لم يتم التطرق إلى موضوع إنشاء منطقة عازلة شمالي سوريا خلال اجتماعنا مع الوفد الأمريكي برئاسة بولتون”.

المصدر : الأناضول