الإمارات العربية – يستهل المنتخب العراقي مشواره في كأس الأمم الآسيوية بلقاء نظيره الفيتنامي اليوم الثلاثاء في الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ويبحث أسود الرافدين عن بداية قوية في البطولة من خلال تحقيق فوز كبير على منتخب “التنين الذهبي” في مباراة سيكون فيها الطرف الأقوى من الناحية النظرية وذلك لحسم تأهله للدور الثاني مبكرا قبل مواجهة الاختبار الإيراني الصعب.

وستكون المباراة أول اختبار حقيقي للسلوفيني سريتشكو كاتانيتش الذي تولى مهمة تدريب المنتخب العراقي في أغسطس الماضي، والعائد إلى الإمارات بعد 7 سنوات كان مدربا لمنتخبها.

ويخشى السلوفيني من ثقة لاعبيه الزائدة بأنفسهم لاسيما وأن معظمهم من العناصر الشابة.

ويستحضر أسود الرافدين روح بطولة عام 2007 التي توجوا فيها باللقب لأول مرة في تاريخهم إذ أنهم آخر منتخب عربي حقق لقب كأس آسيا، لكن الحظ عاند الفريق في نسخة 2011 في قطر حيث عبر الدور الأول لكنه اصطدم في دور الثمانية للبطولة بالمنتخب الأسترالي وخسر بفارق هدف قبل ثلاث دقائق من انتهاء الشوط الإضافي الثاني.

في المقابل ستسعى فيتنام إلى تحقيق المفاجأة، إذ يطمح صاحب المركز الـ100 في تصنيف المنتخبات العالمي للخروج بنتيجة إيجابية، فعلى الرغم من تواضع خبرة وقلة مشاركات المنتخب الفيتنامي في البطولة الآسيوية، إلا أنه يعول على نيله المركز الثاني في البطولة الآسيوية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما والتي أقيمت مطلع عام 2018 قبل أقل من عام على خوض هذه النسخة من البطولة الآسيوية.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلتقي في الجولة التالية نظيره اليمني قبل أن يختتم مباريات المجموعة الرابعة بمواجهة صعبة أمام المنتخب الإيراني.

المصدر: وكالات