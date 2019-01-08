الإمارلت العربية – يفتتح منتخب السعودية اليوم، مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الإمارات، بمواجهة كوريا الشمالية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

ويتطلع الأخضر السعودي للفوز على كوريا الشمالية، لتحقيق بداية قوية في البطولة، وحصد ثلاث نقاط هامة ستسهل بشكل كبير من مهمته في حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وشدد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب السعودية، على أن التاريخ لا يعني أي شيء، وقال: “كل بطولة تختلف عن الأخرى، ولا يمكن أن نقوم بتقييم منتخب السعودية في النسخ السابقة من البطولة ونعتقد أن هذه النتائج ستتكرر”.

وأضاف: “أعتقد أن هذه فرصة جيدة لنا من أجل تطبيق طريقة لعبنا وتجاوز الفريق الخصم، النتائج السابقة في هذه البطولة لا تعتبر أمر يمكن أن نعتمد عليه اليوم”.

في الجهة المقابلة اعتبر كيم يونغ جون مدرب كوريا الشمالية أن فريقه سيلعب في واحدة من أصعب المجموعات في البطولة، مشيرا إلى أن منتخبات السعودية وقطر ولبنان تعتبر من الفرق المميزة.

وتقام المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غدا الأربعاء، حيث تلتقي قطر مع لبنان على ملعب هزاع بن زايد في العين.

ويتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، المنتخبان الحاصلان على المركز الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الست، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر: وكالات