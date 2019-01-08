الإمارات العربية – دك المنتخب السعودي شباك نظيره الكوري الشمالي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019

سجل اللاعب السعودي هتان سلطان باهبري هدف التقدم للأخضر، في الدقيقة 29، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف المدافع محمد عبدالحكيم آل فتيل النتيجة لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وعزز قائد الأخضر، سالم الدوسري، تقدمه بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 70، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.

واختتم المهاجم فهد مساعد المولد رباعية السعودية قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، في مدينة دبي.

وتصدر الأخضر، المتوج بلقب بطل كأس آسيا ثلاث مرات من قبل، بذلك قائمة المجموعة الخامسة، برصيد ثلاث نقاط، وبانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع منتخبي قطر ولبنان، غدا الأربعاء، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

المصدر: RT