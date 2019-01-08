ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان اليوم الثلاثاء مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر تطوير آلية العمل البلدي والتعامل مع المشاكل الخدمية التي تواجه البلديات.

وزير الحكم المحلي إستعرض بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق برنامج عمل الوزارة والمجالات الخدمية في جميع بلديات ليبيا والاستجابة للمتطلبات اللازمة لدعم البلديات والقدرة على تقديم اداء مهامها الموكلة لها.

وبدوره،أشار كاجمان إلى الدور المهم لوزارة الحكم المحلي في التعامل بكفاءة ومسؤولية بما يحقق تحسين ظروف المعيشة وتوفير الخدمات وتجاوز الصعوبات والتحديات،مؤكدا على أهمية تحقيق العدالة بين البلديات كافة في ليبيا.