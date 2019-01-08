أستراليا – بدأت الألمانية أنجليك كيربر حملة الدفاع عن لقب بطولة سيدني الدولية بتفوقها على الإيطالية بمجموعتين 7-6 و6-2 اليوم الثلاثاء لتتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وعانت كيربر، التي انطلقت في 2019 بتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الفردي في كأس هوبمان الأسبوع الماضي، في المجموعة الأولى قبل أن تحسم المباراة وبطاقة التأهل بالفوز في المجموعة الثانية.

واستغلت جيورجي الفرصة لتتقدم 3-1 لكنها ارتكبت أربعة أخطاء متتالية لتفقد التقدم أمام اللاعبة الألمانية التي كسرت الإرسال سريعا.

وستلتقي كيربر المتوجة بلقب سيدني في 2018 مع بطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بترا كفيتوفا أو، هسيه سو وي، لاعبة تايوان من أجل حجز مقعد بالدور قبل النهائي.

المصدر: “رويترز”