إسبانيا – ريال مدريد بطل أوروبا إن لاعب الوسط توني كروس يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وأصيب الألماني خلال هزيمة ريال مدريد 0-2على أرضه أمام ريال سوسيداد ليتراجع فريقه للمركز الخامس في الدوري الإسباني متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: “تم تشخيص حالة كروس على أنها تمزق من الدرجة الثانية”.

وسيغيب كروس عن مواجهة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا أمام ليغانيس إضافة إلى مباريات في الدوري أمام ريال بيتيس واشبيلية وإسبانيول.

ويفتقد ريال مدريد الذي يعاني في الآونة الأخيرة من سلسلة غيابات بسبب الإصابات شملت كل من غاريث بيل وماركوس يورينتي وماركو إسينسيو وماريانو دياز.

المصدر: رويترز