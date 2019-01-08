الولايات المتحدة – أعلنت شبكة “سي آي إيه إس” المتخصصة في اقتصاديات كرة القدم، امس، تقريرها الأسبوعي الأول لعام 2019، والتي جاء فيها الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على القمة بقيمة وصلت 218.5 مليون يورو، فيما حل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس بقيمة وصلت لـ 184.3 مليون يورو.

وجاء الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بقيمة وصلت لـ 200.3 مليون يورو، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بـ 197.1 مليون يورو، ثم الإنجليزي رحيم سترلينج رابعا بـ 185.8 مليون يورو.

وضمت قائمة الـ 100 الأغلى، 27 لاعبا تجاوزت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو، بواقع 16 لاعبا من الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، و5 لاعبين من الدوري الإسباني (الليغا)، و3 لاعبين من الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في المركز السابع بقيمة وصلت لـ 171.2 مليون يورو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي في المركز 19 بقيمة وصلت لـ 127.2 مليون يورو، وخلت قائمة أغلى 100 لاعب في هذا التقرير من تواجد الكرواتي مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني أفضل لاعب في العالم لعام 2018.