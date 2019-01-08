ليبيا – تنفيذاً لتوجيهات مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز تنظم مديرية أمن بنغازي جولة تفتيشية ليلية على جميع مراكز الشرطة التابعة للمديرية وقسم المرور والترخيص بنغازي وجميع النقاط والتمركزات الأمنية المكلفة بالمدينة.

اللجنة المكلفة نفذت وفقاً لمكتب المديرية الإعلامي جولة تفتشية تنفيذاً لتوجيهات مدير أمن بنغازي في سبيل اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة عناصر الأمن على مختلف مستوياتهم الوظيفية وبما يضمن تقديم الخدمة النموذجية للمواطن وتعتبر هذه الجولة والتي أطلقتها مديرية أمن بنغازي أحد الوسائل الهادفة إلى الحد من تباطؤه والتوجه نحو العمل.

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كما تهدف الجولة إلى خلق نظام تنافسي يقوم على تطوير عمل مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية العاملة وفقاً لمتطلبات الأمن وبالصورة المطلوبة.

ووفقاً لتعليمات مدير أمن بنغازي تم تشكيل اللجنة لتقوم بإعداد استراتيجية تنبثق عنها خطة تنفيذية للمرحلة المقبلة بحيث تعنى بتطوير قطاع الأمن بالمدينة بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الأمن وتحديد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها دعم عملية التحديث والتطوير الأمني بالمدينة.

وستعمل اللجنة على الإعداد والتحضير للمرحلة المقبلة يتم خلالها إقرار استراتيجية ابتداءً من أبسط اجراء أمني وصولاً إلى أعلى مستوى من الإستقرار الأمني بالمدينة.