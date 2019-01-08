ليبيا – بحث مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود أمس الإثنين مع آمر غرفة حماية سرت آلية تحديد الفتحات غير الشرعية بمسار مشروع انابيب النهر.

المجتمعون إتفقوا بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن سرت على تطبيق القانون بضبط المخالفين وفصل الفتحات غير الشرعية بالمسار مشروع أنابيب النهر حتى يتمكن الجهاز التنفيدي تزويد المدينة بالمياه المطلوبة .

هذا وحضر الإجتماع كل من عضو المجلس البلدي غيث أوحيدة ورئيس جهاز الإستثمار بالنهر الصناعي ومدير شركة المياه إلى جانب مهندسين من الجهاز التنفيدي للنهر ورئيس مجلس حكماء سرت.

