ليبيا – أعطى مدير مصلحة الاحوال المدنية فرع بنغازي المقدم اسامة الدرسي اليوم الثلاثاء الأذن للسجل المدني البركة للبدء بالمطابقة الالكترونية لملفات الأسر البالغ عددها 45 الف ملف.

مدير الفرع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة أحوال بنغازي مع مسؤولي المكتب الخدمي البركة الإجراءات المتبعة للبدء في المطابقة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد المقدم الدرسي على ضرورة مراجعة كافة الملفات واحالة المراجعات بشكل أسبوعي لادارة الفرع واحالة قوائم الموظفين المسؤولين على المطابقة ، مطالباً إياهم بالتدقيق خلال هذه المراجعات.