ليبيا – تأكيداً لما إنفردت به المرصد , دانت مصلحة الجمارك في بيان لها أمس الإثنين محاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط المصلحة نقيب طارق زريقيط المكلف بالتحقيق في واقعة ضبط الحاويات المحملة بالأسلحة والقادمة من تركيا مؤخراً بميناء الخمس البحري.

المصلحة أشارت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن ضابط التحقيق تعرض لهجوم مسلح وغادر من قبل مجهولين أثناء توجهه إلى مقر عمله.

وأكدت أن هذه الأفعال الإجرامية لن تثنيها عن أداء الواجب الوطني في حماية الوطن والمواطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة الليبية وسيادتها أو العمل على زعزعة إستقرارها.

البيان شدد على ما صدر في بيان المصلحة السابق بدق ناقوس الخطر لاستهداف ليبيا من قبل تنظيمات إجرامية وعصابات منظمة في ظل قلة الدعم وضعف الإمكانيات اللازمة لمجابهة المجرمين وأصحاب النفوس المريضة وتجار الأزمات.

وخاطبت مصلحة الجمارك الجهات الرسمية العليا المعنية بتوفير الدعم اللازم مادياً ومعنوياً في أسرع وقت لتتمكن من مجابهة هذه الهجمة الشرسة التي تمس أمن الدولة واستقرارها ، مؤكدةً على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة والكفيلة بحماية أعضائها.