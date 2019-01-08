ليبيا – عقد أمس الاثنين اجتماعاً ضم مصلحة المطارات وشركة الخطوط الجوية الليبية حضره رئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار معيتيقة الدولي ومساعده وبعض مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة والمطار.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة المشاكل والعراقيل التي تخص سير العمل بمطار معيتيقة الدولي وبالأخص فيما يتعلق بإجراءات قبول الركاب والأمتعة وأسباب تأخير الرحلات وعملية تنظيم وتوزيع الخانات الزمنية.

وبحث المجتمعون القدرة الاستيعابية لمحطة الركاب والإجرات الأمنية المتبعة بالمطار وتأثيرها على انسياب حركة المسافرين كما تم التطرق للحلول والتسهيلات المناسبة التي يمكن أن تقدمها المصلحة للشركة للمساهمة في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار.