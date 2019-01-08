مصر – بعد المفاجأة التي نظمتها له زوجته الفنانة إيمى سمير غانم للاحتفال بميلاده، وجه الفنان حسن الرداد الشكر لها من خلال مجموعة من الصور التي نشرها عبر صفحته على “انستغرام” للحفل العائلي الذي أعد لهذه المناسبة.

وشارك الرداد متابعيه بمجمو عة من الصور، ولفت انتباه الجميع قالب الحلوى الطريف الذي اعدته له ايمي لهذه المناسبة، حيث زيّن بمجموعة من الأشكال من بينها صورته، وبدا في غاية السعادة من المفاجأة، حيث بعث برسالة حب لزوجته شكرها على ترتيبها للحفلة قائلاً: “عيد ميلادي هذذا العام لن أنساه في حياتي، أنا ممتن لأنك في حياتي، أحبك”.

كذلك شارك الرداد، جمهوره بمقطع فيديو من الحفل عيد الميلاد، وظهر خلالهه والدته وزوجته ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان عمرو يوسف ومجموعة من أصدقائه الذين غنوا وصفقوا له، وكانت الأجواء مليئة بالحب والألفة، وبدت السعادة واضحة على ملامحه.