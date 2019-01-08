نيويورك – توقعت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، أن تبقى النظرة المستقبلية “مستقرة” لاقتصادات منطقة اليورو خلال العام 2019، مع تراجع طفيف في إجمالي الدين العام.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، الثلاثاء، أن التصنيف الائتماني لـ 15 دولة جاء بدرجة “مستقرة” و4 دول “إيجابية”، مشيرة إلى أنه لأول مرة منذ عام 2007 تخلو منطقة اليورو من دول تمتلك اقتصادات سلبية.

وأوضحت أن مسألة عدم اليقين في اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكست” ، ستؤثر سلبا على كل من أيرلندا وبلجيكا وهولندا وجنوب قبرص ومالطا.

ومن جهة أخرى، أشارت الوكالة أنه وفقاً لـ”ستيفن ديك” كبير المحللين في الوكالة، فإنه من المتوقع أت تشهد منطقة اليورو تراجعا في النمو الاقتصادي بنسبة 1.9 في المئة.