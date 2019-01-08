واشنطن – قدم المبعوث الأمريكي لحل الأزمة الخليجية أنتوني زيني استقالته من منصبه، بعد أن “أدرك عجزه” عن المساعدة في حل الأزمة، وفقا لشبكة “سي بي إس نيوز”.

وأوضح زيني، وهو جنرال متقاعد من قوات مشاة البحرية الأمريكية والرئيس الأسبق للقيادة المركزية الأمريكية، سبب استقالته في حديث لـ”سي بي إس نيوز” بالقول إنه أدرك أنه لا يستطيع المساعدة في حل النزاع “بسبب عدم رغبة الزعماء الإقليميين في الموافقة على جهود الوساطة القابلة للتطبيق التي اقترحنا تنفيذها أو المساعدة في التنفيذ”.

وأضاف زيني أنه شعر أيضا بعدم جدوى مشاركته في بلورة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وهو تحالف أمني على غرار حلف شمال الأطلسي، الذي طُلب منه تقديمه إلى القادة الإقليميين، لأن مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية يروجون له.

وكان زيني قد وافق أصلا على العمل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشارا خاصا لوزير الخارجية حول قضايا الشرق الأوسط تلبية لطلبي وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، وترك كلاهما الإدارة لاحقا بسبب خلافاتهما مع ترامب.

المصدر: cbsnews.com