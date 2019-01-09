غزة – أجرى أطباء أتراك، اليوم الأربعاء، عمليات جراحية لمرضى فلسطينيين في قطاع غزة.

ووصل وفد من منظمة “أطباء الأرض-تركيا” يضم 4 أطباء أتراك، ثلاثة منهم مُختصون بجراحة العظام، وواحد بالمسالك البولية، إلى غزة، الإثنين الماضي، لإجراء سلسلة من العمليات لعدد من المرضى الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي (أكبر مستشفى في غزة).

وقال طبيب العظام علي أونر، لمراسل وكالة الأناضول:” جئنا إلى غزة مع منظمة (أطباء الأرض-تركيا) لمساعدة إخواننا الفلسطينيين ممن يعانون من مشاكل صحية”.

وأشار أونر إلى أن العديد من الفلسطينيين بغزة، يعانون “مشاكل صحية معقدة”.

ولفت إلى أن زيارة الوفد ستتواصل على مدار 4 أيام، وسيجري خلالها الأطباء من 8-9 عمليات جراحية.

وأعرب الطبيب التركي عن أمله أن ينجحوا في إجراء عددد أكبر من العمليات خلال زيارات مستقبلية.

يذكر أن منظمة “أطباء الأرض-تركيا” افتتحت مكتبا لها في قطاع غزة في العام 2015، وتنفذ مشاريع تتعلق بالصحة والاحتياجات الإنسانية.