ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مع القائم بأعمال سفارة جمهورية إيطاليا لدى ليبيا نيكولا اورندو عددًا من الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

اللقاء تناول بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق الوضع السياسي والاقتصادي الراهن والخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وبدوره ،أشاد القائم بأعمال السفارة الإيطالية بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار ، مؤكداً دعمه للاتفاق السياسي وأن الحوار والتوافق الوطني هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.