إيران – أعلن مصدر دبلوماسي إيراني، أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها الأمني والاستخباراتي مع عدد من الدول الأوروبية، نظرا لتعاونها مع بعض الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم لها.

وأشار المصدر الدبلوماسي في حديث للصحفيين، إلى أن سفراء وممثلي 6 دول أوروبية حاولوا تبرير إضافة الاتحاد الأوروبي لجهاز أمني إيراني ومواطنين إلى قائمة الإرهاب، مؤكدا أن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى أنهى لقاءه مع هؤلاء السفراء، معتبرا تصريحاتهم “غير مقبولة، واللغة المستخدمة فيها غير لائقة”.

وشدد المصدر على أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها الأمني والاستخباراتي مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن “قرارات هامة بهذا الخصوص ستصدر قريبا”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في وقت سابق، أن “الحكومة الإيرانية ستقوم بإجراء مناسب في إطار الرد بالمثل على الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: إرنا