فرنسا – أعلن الدرك الوطني الفرنسي (الجندرمة) في إقليم جورا، شرقي البلاد، اختفاء مقاتلة عسكرية من طراز “ميراج 2000 دي” في منطقة جبال جورا، قرب الحدود السويسرية.

وقال الدرك الوطني، في بيان، على صفحته الرسمية على “فيسبوك” إنّ المقاتلة العسكرية اختفت عن شاشات الرادار “عند الساعات الأخيرة من ظهر اليوم، وعلى متنها اثنين من العسكريين”.

وأضافت أنّ المقاتلة كانت ” أقلعت من قاعدة نانسي أوشي (شمال شرقي فرنسا) في مهمة تدريبية غير مسلحة”.

من جهتها، أفادت إذاعات “راديو بلو” الفرنسية (رسمية) بأنه “تم العثور على حطام الطائرة فوق مرتفعات مينوفيلارد بإقليم جورا”.

وحتى الساعة (17:14 ت.غ) لم يتم الكشف عن مصير الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة، كما لم تعلن السلطات رسميا عن مصير الطائرة.