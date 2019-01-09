بغداد – افتتح وزير التجارة، محمد العاني، المرحلة الأولى من مشروع البطاقة الالكترونية الذكية، فيما أكد جدية وزارته لوضع حد للخروقات، وانهاء إشكاليات نظام البطاقة التموينية.

وقال العاني ، إن وزارة التجارة جادة في تحديث نظام البطاقة التموينية، وإعداد آليات جديدة تأخذ في نظر الاعتبار إنهاء إشكاليات نظام البطاقة التموينية، والاعتماد على البطاقة الالكترونية لجمع كل المعلومات والبيانات.

وأكد، ان الوزارة عازمة على وضع حد للخروقات التي تحصل سواء في أعـداد المواطنين، أو في مجموع ونوعية المفردات الغذائية المجهزة لهم، من خلال نظام محكم يوقف حالات التداعي التي تحصل أثناء عمليات النقل والتجهيز، فضلاً عن سعي الوزارة لتحديث البيانات، ومشاركة المواطن في عمليات التحديث، بعد وضع الحلول التكنولوجية التي تلبي المتطلبات، وتجعل المواطن على درايـة بما يجهز له من المفردات الغذائية.

ووجه العاني، شكره لبرنامج الغذاء العالمـي والقائمين عليـه، وهم يشاركون العاملين في هذه الوزارة في وضع آليات لنظام الكتروني، والإشراف على كافة العمليات التي تجري في تسليـم مفردات البطاقة التموينية.