ليبيا- إجتمع أمس الثلاثاء بالعاصمة البلغارية صوفيا مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية جمال البرق مع نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة الخارجية البلغارية إيكترينا زاهاريفا.

مدير إدارة التعاون سلّم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية لزاهاريفا رسالة خطية من نظيرها وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

ومن جانبها أكدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية على رغبة حكومتها في تعزيز التعاون بين البلدين وحرص الحكومة البلغارية على توثيق أواصر الصداقة مع ليبيا.

وحول موضوع الناقلة الليبية (بدر ) فقد أبدت استعداد حكومتها للتدخل وأنها ستعمل على حل هذه المشكلة وإعادة السفينة لمالكها الأصلي وهي الشركة الليبية للنقل البحري وذلك فور الغاء اجراءات التسجيل التي تمت خارج بلغاريا بالمخالفة.