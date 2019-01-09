ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء برئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في العاصمة المالطية فاليتا.

السراج قدم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا،مشيراً إلى الترتيبات الأمنية التي يجرى تنفيذها بدءاً من العاصمة.

وتحدث السراج خلال الإجتماع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده في شهر سبتمبر العام الماضي ويستند على تكامل وتناغم السياسات النقدية والمالية والتجارية ويضع قاعدة لمرحلة البناء والتعمير.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين والعمل معاً من خلال اللجنة الليبية المالطية المشتركة إلى جانب دراسة عقد إتفاقيات جديدة تفيد البلدين الأمر الذي سيساعد على دعم الاقتصاد والتنمية وعودة الشركات والاستثمارات إلى ليبيا.

ومن جهته،أعرب موسكات خلال الاجتماع عن تقدير بلاده ودعمها لجهود السراج لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا،مؤكداً على عمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين،معربا في الوقت ذاته عن تطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

رئيس وزراء مالطا أكد حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع السراج وحكومة الوفاق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية باعتبار ليبيا ومالطا دولتا معبر ومقصد للمهاجرين.

وأتفق الحاضرون على تشجيع التواصل بين غرف التجارة والصناعة ومجلسي رجال الأعمال في البلدين إلى جانب بحث إعادة تفعيل إتفاقية النقل الجوي واستئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مالطا وليبيا قبل نهاية الربع الأول من السنة.

ومن ناحية أخرى تم التوافق حول ضرورة معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من منظور شامل والعمل المشترك لمكافحة كافة عمليات التهريب وبالأخص تهريب الوقود.

رئيس المجلس الرئاسي طلب من الحكومة المالطية الاهتمام بالجالية الليبية في مالطا وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها،معرباً عن أمله في عودة سريعة للبعثة الدبلوماسية لجمهورية مالطا للعمل من طرابلس مع دراسة سبل تسهيل التأشيرات للمواطنين.

هذا وحضر الاجتماع من الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة وسفير ليبيا لدى مالطا سعدون السويح والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم حنيش وعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المالطية.