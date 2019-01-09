الصين – ذكرت بوابة “Task and Purpose” أن سفينة الإنزال الصينية “III Haiyang Sha” خرجت إلى عرض البحر وعلى متنها سلاح لا تملكه أي دولة أخرى.

وكشف هذا الموقع المتخصص أن هذا السلاح يطلق عليه اسم “ريلسوترون”، وهو عبارة عن مدفع كهرومغناطيسي يتم اختباره في البحر، وقذيفته قادرة على إصابة أهداف على بعد يتجاوز 200 كيلو متر.

ولفت المصدر في هذا الصدد إلى أن تطوير وتحسين مواصفات هذا المدفع الكهرومغناطيسي يسير بوتيرة أسرع من المخطط له.

وفي هذا الصدد تقول الولايات المتحدة استنادا إلى تقارير أجهزتها الاستخباراتية أن بكين تستعد لتركيب مدافع كهرومغناطيسية في موعد أقصاه عام 2025.

وكُشف أيضا أن المدفع المغناطيسي يثبت في مقدمة السفينة الحربية، فيما توضع حاويات مزودة بمعدات كهربائية على سطحها.

وذكرت البوابة أن الاختبارات أظهرت أن سرعة انطلاق القذيفة من هذا المدفع الفريد تبلغ 2500 متر في الثانية، في حين تبلغ كمامة الطاقة 32 مليون جول.

ويقول المصدر إن البنتاغون عمل هو الآخر على تطوير مثل هذا السلاح، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقا بسبب عدة عيوب، ويتعين طي ملف تطوير هذا السلاح في العام الجاري 2019.

وكانت صحف غربية تحدثت العام الماضي عن إجراء روسيا تجربة على سلاح فريد القوة، وهو عبارة عن مدفع كهرومغناطيسي خارق لجميع أنواع الدروع، ولفتت إلى أن هذا السلاح الروسي يتميز بسرعة مقذوفاته الهائلة.

المصدر: expert.ru