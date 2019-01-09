داكار – فاز الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب بجائزة أفضل مدرب متفوقًا على أليو سيسيه المدير الفني للسنغال، ومعين الشعباني مدرب الترجي الرياضي التونسي.

وفازت بجائزة أفضل لاعبة، الجنوب إفريقية ثيمبي غاتلانا متفوقة على الثنائي النيجيري أسيسات أوشوالا و فرانسيسكا أورديغا.

وفازت بجائزة أفضل مدربة، انتزعت الجائزة الجنوب إفريقية ديسيريه أليس متفوقة على جوزيف ندوكو مدرب الكاميرون وتوماس دينيربي مدرب نيجيريا.

وفاز بجائزة أفضل اتحاد وطني، الاتحاد المغربي لكرة القدم، والتي حصل عليها رئيس الاتحاد فوزي لقجع.

وحصل المغربي أشرف حكيمي على جائزة أفضل لاعب صاعد متفوقًا على النيجيري ويلفريد ندادي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي والإيفواري فرانك كيسي المحترف في ميلان الإيطالي.

وفاز بجائزة أفضل هدف في القارة السمراء، لاعبة جنوب إفريقيا تشيمبي.