ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري أمس الثلاثاء إن تركيا وقطر تدعمان وترعيان الإرهاب وتهدفان إلى بسط نفوذهما على المنطقة عبر تنظيمي الإخوان والقاعدة وشقيقهما تنظيم داعش الإرهابي.

المسماري أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن البعثة الأممية في ليبيا متعثرة جداً ورهينة لتقاطع المصالح الدولية والمطامع التركية القطرية في بسط نفوذها على خيرات الشعب الليبي ولو كان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

وكان المسماري قال في تصريحات صحفية إن شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء مصراتة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف خرق أنقرة للقرارات الأممية.

وأوضح المسماري أن الشحنتين الأخيرتين من الأسلحة التركية اللتين تم ضبطهما في كل من ميناءي الخمس ومصراتة أظهرت أن النظام التركي بصدد اتباع سيناريو جديد لزعزعة استقرار ليبيا يعتمد على عمليات الاغتيال إذ تحتوي هذه الشحنات على ذخائر وأسلحة وكاتمات صوت تستخدم في عمليات الاغتيال وذلك بعد أن كانت ترسل متفجرات وقنابل أسلحة قتالية عثر عليها الجيش لدى الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن الشحنات الضخمة والكميات الكبيرة للأسلحة التي ترسلها تركيا تتجاوز تخريب ليبيا وإطالة أزمتها لتستهدف بها أمن دول الجوار على غرار تونس والجزائر.

وفيما يخص محاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق في شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء الخمس قبل حوالي 3 أسابيع،أكد المسماري أن أنقرة تقف وراءها في محاولة منها لإخفاء معالم القضية ووقف التحقيقات وذلك عبر عملائها في ليبيا من المليشيات والعصابات المسلحة وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة.

وجدد المسماري طلب القيادة العامة للجيش من مجلس الأمن والأمم المتحدة بفتح تحقيق حيال الجرائم التي ترتكبها تركيا في حق الشعب الليبي واستمرار تصديرها للموت إلى الليبيين وإدانتها لخرقها قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا.