داكار – حصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2018، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار.

وأصبح الفرعون محمد صلاح ثاني لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية مرتين، في تاريخها، بعد المهاجم النيجيري نوانكو كانو الفائز في عامي (1996 و1999).

وحقق النجم المصري العديد من الإنجازات في العام الماضي، بفضل أدائه اللافت مع ليفربول.

وتنافس النجم صلاح مع زميله مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، إضافة إلى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، ليتجدد مشهد المواجهة بين اللاعبين الثلاثة، عقب انضمامهم للقائمة النهائية المرشحة عام 2017 للحصول على الجائزة، والتي ذهبت للنجم المصري أيضا.

المصدر: “twitter.com/caf”