ليبيا – لقي ثلاثة عناصر من مرتزقة عصابات المعارضة التشادية مصرعهم عند منتصف ليل الثلاثاء فى مدينة سبها .

وصرّح مصدر أمني من سبها لـ المرصد بأن المرتزقة الثلاثة لقو مصرعهم على يد شباب من المدينة فيما جرى أسر إثنين آخرين أحدهم مُصاب .

وأضاف المصدر بأن المرتزقة الخمسة دخلو إلى حي الثانوية فى مدينة سبها وهم يستقلون سيارتين إحداهما ” تيوتا ” رباعية الدفاع والأخرى ” هيونداي فيرنا ” حيث تفطن لهم شباب الحي وقتلوا من قتلوا منهم وأسروا الآخرين .

وكشف ذات المصدر الذي فضل عدم كشف هويته بأن هؤلاء المرتزقة يتبعون لجناح معارض يقوده المتمرد التشادي محمد حكيمي وهو واحد من أخطر العناصر التشادية المتمردة على الأراضي الليبية ويرجح بأن عناصره كانوا فى عملية إستطلاع إستباقاً لعملية ما.

وكانت صحيفة المرصد قد نشرت تقريراً موسعاً فى أكتوبر الماضي أكدت فيه تواجد المتمرد محمد حكيمي فى الضواحي الجنوبية لمدينة سبها بعد إن إنسحب لها إثر مشاركته فى هجوم يونيو رفقة قوات جضران على منطقة خليج السدرة. ويعد هذا المرتزق الأكثر وحشية بين كل هؤلاء إضافة لإمتهانه تهريب البشر والمخدرات والوقود والتعامل مع تنظيم القاعدة وغيرها من الأنشطة المحظورة .

يشار إلى أن قوات الجيش كانت قد تمكنت الاسبوع الماضي من تحرير أسرى ليبيين لدى تنظيم داعش فى الجنوب مؤكدة إرتباط التنظيم بفصائل تشادية متمردة تُتهم قطر بدعمها فيما أصدر النائب العام فى طرابلس أمراً بالقبض على عبدالحكيم بلحاج وشعبان هدية ” أبوعبيدة الزاوي ” وإبراهيم جضران لارتباطهم بهذه الفصائل .

المرصد – خاص