لبنان – أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على ضرورة تأجيل القمة الاقتصادية العربية، عازيا السبب إلى تأخر تشكيل الحكومة في لبنان، مشددا على ضرورة دعوة سوريا إلى القمة.

ونقل نواب عن بري قوله، إن “موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان وأصبح اليوم فعلا ماضيا ناقصا، وأن الاقتراحات التي جرى تداولها أخيرا لم يكن لها نصيب من النجاح”.

وأضاف، “في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها”، مؤكدا مجددا “ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة”.

وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وإحالتها إلى البرلمان، وقال، إنه لم يصل إليه بعد أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمناقشة الموازنة وإقرارها.

وتابع بري، “الأمر لا يتناقض مطلقا مع ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والرجوع عن التعنت الذي يؤخرها”.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، أن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية المقررة يومي 19 و20 من يناير الجاري، ستنعقد بموعدها في بيروت.

ولم يتطرق الرئيس اللبناني، حينها، إلى مشاركة نظيره السوري بشار الأسد في القمة، في انتظار ما سيصدر من مقررات عن اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين.

المصدر: NNA