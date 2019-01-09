ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أمس الثلاثاء إن ما يحدث بين أعضاء المجلس الرئاسي يؤكد على ضرورة إعادة هيكلة المجلس .

نصية أوضح في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتوحيد مؤسسات الدولة والاستفتاء على مشروع الدستور هو الطريق الأقرب والأمثل لإنهاء حالة الفوضى والفساد الإداري والمالي بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.