واشنطن – اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بارتهان الأمريكيين بالإغلاق الحكومي الذي يشل منذ أكثر من أسبوعين قسما من الإدارات الفدرالية.

وقالت بيلوسي: “يجب أن يتوقف الرئيس ترامب عن ارتهان الأمريكيين وتصعيد الأزمة ويعيد فتح الحكومة”.

وأضافت أن “الحقيقة هي أن النساء والأطفال على الحدود لا يشكلون خطرا على الأمن، بل يشكلون تحديا إنسانيا، وهو تحد فاقمته سياسات الرئيس القاسية وغير المثمرة”.

تصريحات بيلوسي تأتي عقب خطاب ترامب الذي بثته وسائل الإعلام الثلاثاء، واعتبر فيه أن الوضع على الحدود مع المكسيك يمثل “أزمة إنسانية وأمنية متزايدة”.

وطالب ترامب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء حاجز فولاذي على الحدود مع المكسيك، قائلا: “بناء على طلب الديموقراطيين سيكون حاجزا فولاذيا بدلا من الجدار الإسمنتي”.

وحمل الرئيس الجمهوري خصومه الديموقراطيين المسؤولية عن “الإغلاق الحكومي”، متهما إياهم بأنهم “يرفضون تمويل أمن الحدود”.

المصدر: وكالات