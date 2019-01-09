ليبيا – عقد مستشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل أمس الثلاثاء إجتماعاً مع مدير إدارة الفروع بجهاز الهجرة ومندوبين عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية وضع آلية عمل ومسح صحي شامل للنزلاء داخل مركز الإيواء.

وناقش الحضور ضرورة تكثيف الجهود والعمل على التعاون في تقديم خدمات صحية وفق الإمكانيات والإحتياجات داخل مراكز الإيواء والعمل على متابعة بعض الحالات الصحية ومكافحة الأمراض السارية والعمل على الحد منها وإنتشارها.

وثمن الحضور مجهودات وزارة صحة الوفاق في مجال الصحة والتعاون في المسح الشامل الذي ستقوم به خلال الأيام القادمة والتي تستهدف مراكز الإيواء بجهاز الهجرة غير الشرعية.

هذا وحضر الإجتماع كل من مسؤول الصحة بالمنظمة الدولية للهجرة ومدير مكافحة الأمراض بالمركز الوطني للأمراض السارية.