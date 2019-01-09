موسكو – أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إن بلاده لم تتدخل في انتخابات أي دولة في العالم، بما في ذلك إسرائيل، وإنها لا تخطط للقيام بذلك مستقبلا.

جاء ذلك في تصريح له الأربعاء بالعاصمة موسكو، تعليقًا على تقارير حول تدخل دولة أجنبية في الانتخابات البرلمانية المقررة بإسرائيل يوم 9 أبريل/ نيسان 2019.

ودعا بيسكوف إلى عدم الاكتراث بالادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف: “روسيا لم تتدخل في انتخابات أي دولة، بما في ذلك إسرائيل. وليس لدينا خطة للقيام بذلك في المستقبل”.

وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، نداف أرغمان، قال في وقت سابق إن دولة أجنبية ستتدخل في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل بمساعدة قراصنة حواسيب وانترنت.

والشهر الماضي، قرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 إبريل / نيسان المقبل.