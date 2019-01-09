الولايات المتحدة – الطريقة التي تستخدمها ساعات Apple Watch حاليًا للتعرف على مرتديها والمساعدة في تأمين عمليات الدفع بإستخدم Apple Pay هي من خلال نظام رمز المرور، حيث طالما كانت الساعة على معصم المستخدم وتم إدخال رمز المرور الصحيح، فسوف تبقى عملية المصادقة جارية حتى يتم خلع الساعة. بعد ذلك يجب تكرار العملية مرة أخرى.

هل هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا؟ ربما لا، ولكنها تفي بالغرض. ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل يمكن لشركة آبل التأكد من أن الساعة الذكية Apple Watch تقوم بتحديد مستخدميها بطريقة أكثر أمانًا. وكشف تقرير من موقع Patently Apple عن براءة إختراع جديدة من آبل تصف من خلالها كيف يمكن تضمين مستشعر بيومتري في حزام الساعة الذكية Apple Watch يقوم بالتعرف على نمط جلد مرتديها.

ما يعنيه هذا هو أنه في حالة إزالة الساعة الذكية وإعادة إرتدائها، يمكن للساعة تحديد ما إذا كان المالك الأصلي هو من يرتديها من جديد من خلال التعرف على نمط الجلد. وقد يتم أيضًا الإعتماد على مستشعر صور يعمل بالأشعة تحت الحمراء للتعرف على الشقوق والثنيات في جلدنا للمساعدة في جعل أنماط الجلد هذه فريدة من نوعها.

نحن لسنا متأكدين الآن مما إذا كان من الممكن الإعتماد على نمط الجلد كخيار آمني بيومتري، ولكن من الأسلم أن نقول بأن هذه تعد فكرة مثيرة للإهتمام. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستستمر في تطويرها أم لا، كما هو الحال عادة مع معظم براءات الإختراع.