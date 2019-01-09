أنجلترا – أعادت جاسمين لينارد عارضة الأزياء البريطانية الأخبار المتعلقة باتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب الأمريكية كاثرين مايورغا إلى الواجهة.

ونشرت جاسمين مجموعة من التغريدات على حسابها في تويتر تدل على أنها تملك أدلة تثبت معاناة رونالدو من مرض نفسي لتفضح شخصيته الحقيقية.

وسبق أن ارتبطت جاسمين بعلاقة عاطفية مع رونالدو لمدة 18 شهرا قبل 10 سنوات، وفقا لتصريحت أدلت بها لوسائل الإعلام.

وكتبت جاسمين في تغريدتها: “لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقة شخصية رونالدو إذا علموا فقط نصف الحقيقة سيصابون بالذعر”.

وتابعت: “أنا لا أتردد أبدا في مساعدة كاثرين مايورغا، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتها، لدي رسائل وتسجيلات لا تقدر بثمن وستكون مهمة جدا لصالح كاثرين في قضيتها ضد رونالدو”.

وأضافت: “لم أكن لأقدم على كتابة التغريدات لو لم أكن أملك دليلا قويا على صحة كلامي”.

وكان قد اتهم مهاجم يوفنتوس بقضية اغتصاب العارضة الأمريكية مايورغا قبل نحو 9 أعوام في غرفة بأحد فنادق لاس فيغاس، الأمر الذي ينفيه رونالدو بشدة، لكن وثائق المحاكمة بينت أن محاميه دفع للعارضة الأمريكية ما يعادل 300 ألف دولار لشراء صمتها.

المصدر:ذا صن +تويتر