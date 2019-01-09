الإمارات العربية – اقر مدافع المنتخب الوطني علي عدنان، بصعوبة مواجهة اليمن في الجولة الثانية من دور المجموعات ب‍كأس آسيا 2019.

وقال عدنان في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي: “نحن نلعب في أقوى بطولة في قارة آسيا، ولهذا يجب أن تلعب بقوة أمام جميع المنتخبات، حيث لم يتوقع البعض أن يكون منتخب فيتنام ند للمنتخب العراقي، ولكنهم أثبتوا أنهم جيدون”.

وأوضح أن “منتخب اليمن من الفرق الجيدة، وخسر بسبب الأخطاء، وأعتقد أن المباراة ستكون جيدة للفريقين، وأتمنى أن تكون المباراة في الشارقة هي مباراة التأهل للعراق”.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي العراق مع اليمن على إستاد مدينة الشارقة، وفيتنام مع إيران على إستاد آل نهيان في أبو ظبي.