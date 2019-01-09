الإمارات العربية – يستهل المنتخب الياباني مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية بنسختها الـ17 بمواجهة تركمانستان الساعة 14:00 على استاد “آل نهيان” في أبوظبي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويتطلع محاربو الساموراي إلى الفوز في بداية رحلة استعادة اللقب، حيث يأملون في نيل اللقب للمرة الخامسة وتعزيز رقمهم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الآسيوي (4 ألقاب).

ومن الناحية النظرية تبدو المواجهة محسومة لمنتخب اليابان، أمام نظيره التركماني الذي يخوض البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه.

ويتمتع المنتخب الياباني بالحيوية والسرعة في ظل اعتماد مديره الفني هاجيمي مورياسو على مجموعة متميزة من اللاعبين الشبان، بقيادة المهاجم يويا أوساكو، الذي يعتبر أحد أبرز المهاجمين المشاركين في النسخة الحالية من البطولة.

كما من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة ثنائي منتخب اليابان تاكاشي إنوي لاعب ريال بيتيس، وتسوكاسا شيوتاني نجم العين الإماراتي.

وبالمقابل يتطلع المنتخب التركماني إلى تفجير المفاجأة رغم الاستعداد الهزيل للفريق قبل بداية البطولة الآسيوية والتي يخوضها للمرة الثانية في تاريخه علما بأن مشاركته الأولى في البطولة كانت في 2004 ولم تشهد تحقيق الفوز في أي مباراة، وسيكون مجرد خروج المنتخب التركماني من مباراة اليوم بنقطة التعادل مفاجأة من العيار الثقيل.

المصدر: وكالات