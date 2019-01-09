الإمارات العربية – استهل المنتخب الياباني مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية بنسختها الـ17 بفوزه على تركمانستان 3-2 على استاد “آل نهيان” في أبوظبي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وحطم محاربو الساموراي أحلام المنتخب التركمانستاني بعد شوط أول تسيده التركمان بهدف التقدم عبر تسديدة رائعة من أرسلان أمانوف عند الدقيقة 27.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة المنتخب الياباني عندما أدرك يويا أوساكو هدف التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين ليعود بعدها بأربع دقائق مضيفا الهدف الشخصي الثاني فارضا التقدم لمنتخب بلاده.

وسجل ريتسو دوان هدف التعزيز للساموراي عند الدقيقة السبعين، قبل أن يرتكب حارس المرمى خطأ تسبب بركلة جزاء لصالح تركمانستان نفذها بنجاح أحمد أتاييف في الدقيقة 79.

ويتصدر المنتخب الياباني مجموعته برصيد 3 نقاط على أن يلاقي في محطته الثانية نظيره العماني ضمن منافسات المجموعة السادسة.

المصدر:RT