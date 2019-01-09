الإمارات العربية – استهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في مدينة العين الإماراتية.

وضع المدافع القطري بسام هشام الراوي العنابي في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 65، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء.

وضاعف المهاجم المعز علي عبدالله النتيجة لمنتخب قطر، من متابعة لكرة على أبواب المرمى، وذلك بحلول الدقيقة 79، من عمر المباراة التي جرت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وحصد منتخب قطر بذلك نقاط اللقاء الثلاث، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بفارق الأهداف خلف نظيره السعودي، الذي فاز بدوره على منتخب كوريا الشمالية، بأربعة أهداف من دون رد، يوم أمس الثلاثاء، ويليهما لبنان في المرتبة الثالثة، ومن ثم كوريا الشمالية، في المركز الرابع والأخير.

المصدر: RT