الإمارات العربية – يقص منتخبا قطر ولبنان شريط مشاركتهما بالبطولة الآسيوية اليوم الأربعاء على استاد “هزاع بن زايد” في العين الإماراتية الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويسعى كلا المنتخبين لحصد الثلاث نقاط واللحاق بالمنتخب السعودي متصدر المجموعة حاليا.

وسبق للمنتخب القطري أن وصل إلى النهائيات قبل هذه البطولة خلال 9 مشاركات، وكانت أفضل نتيجة حققها المنتخب القطري، الخروج من الدور ربع النهائي في بطولة عام 2000 وبطولة 2011 التي أقيمت على أرضه.

ويأمل العنابي بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز في تحقيق انطلاقة مهمة والوصول للأدوار الإقصائية على طريق الاستعداد لمونديال 2022.

فيما يعود المنتخب اللبناني إلى الظهور في البطولة القارية بطموح العبور إلى الدور الثاني بعدما فشل خلال مشاركته الأولى والوحيدة عام 2000 في البطولة التي أقيمت على أرضه.

ويعتمد ميودراغ رادولوفيتش المدير الفني للمنتخب اللبناني على مجموعة متميزة من اللاعبين الذين ينشط معظمهم في الدوري اللبناني.

ويبرز بين هؤلاء اللاعبين حسن معتوق البالغ 31 عاما مهاجم النجمة اللبناني وقائد المنتخب اللبناني، ومعتز الجنيدي مدافع الأنصار اللبناني.

المصدر: وكالات