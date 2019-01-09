ليبيا – باشرت مديرية أمن بنغازي أمس الثلاثاء بتبيث قواعد تركيب كاميرات المراقبة الأمنية على مفترقات وميادين وشوارع المدنية.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية تركيب الكاميرات تأتي تنفيذاً للتعليمات الصادرة من مدير الأمن العميد عادل عبد العزيز وتحت إشراف قسم الشؤون الفنية بالمديرية.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة تأتي لتطوير قطاع الأمن وتحديد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها دعم عملية التحديث والتطوير الأمني وصولاً إلى أعلى مستوى من الإستقرار الأمني بالمدينة.

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